Dove vedere Inter-Torino

I numeri di Inter e Torino

L’Inter ha vinto senza subire gol le ultime quattro partite di Serie A contro il Torino; le uniche squadre contro cui i nerazzurri hanno trovato più successi con clean sheet di fila sono l’Atalanta (cinque tra settembre 1951 e settembre 1953) e il Genoa (sette tra novembre 2018 e agosto 2021). L’Inter ha vinto tutte le ultime cinque partite casalinghe di Serie A contro il Torino, dopo che nelle precedenti otto aveva trovato solamente due sucessi (4N, 2P). Nelle prime sei partite di questo campionato l’Inter ha vinto solo tre volte (2N, 1P) e non rimane a tre successi nelle prime sette dal 2020/21 (3V, 3N, 1P), stagione comunque terminata con la vittoria dello Scudetto. L’Inter ha perso l’ultima partita casalinga di Serie A, dopo un’imbattibilità durata 17 gare interne (13V, 4N); i nerazzurri non perdono due gare di fila in casa nel torneo da una serie di tre tra marzo e aprile 2023. L’Inter ha subito almeno due gol per tre incontri in questo campionato, già più volte rispetto a tutto il girone d’andata della scorsa stagione (due); inoltre ha concesso almeno due reti nelle ultime due partite e non arriva a tre di fila con più di un gol al passivo da maggio 2023. Il Torino ha vinto tre partite nelle prime sei giornate di questo campionato (2N, 1P) e non arriva a quattro successi nelle prime sette gare stagionali in Serie A dal 2015/16 (4V, 1N, 2P). Il Torino è rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questo campionato (2V, 1N) e in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria solamente due volte non ha subito nemmeno una sconfitta nelle prime quattro gare esterne stagionali (2012/13 e 2018/19, in entrambi i casi una vittoria e tre pareggi).