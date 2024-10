Vigilia di Juventus-Cagliari, match che aprirà la domenica di Serie A alle 12.30. L'allenatore bianconero, dopo la fantastica rimonta in Champions sul Lipsia, presenta in conferenza stampa la sfida ai rossoblù con l'obiettivo di riavvicinare il Napoli capolista in classifica

Il 3-2 in Champions sul Lipsia, ottenuto in rimonta e in 10 uomini, restituisce alla Juventus un vigore che i bianconeri sono pronti a mettere in campo domenica alle 12.30, quando allo Stadium è atteso il Cagliari. Il Napoli, vittorioso sul Como nell'anticipo, ha dato un segnale allungando in vetta a 16 punti, +4 rispetto alla Juventus che ora ha l'obiettivo di riportarsi a ridosso della squadra di Conte. Thiago Motta in conferenza stampa presenta la sfida.