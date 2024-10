Juric: "Battere il Monza per avvicinare le prime"

"L'obiettivo principale è la qualificazione in Champions, dobbiamo crescere tutti per essere capaci di competere con gli altri. Noi siamo partiti con un po' ritardo, ma nelle ultime due gare abbiamo fatto sei punti e abbiamo la grande occasione per finire bene questo ciclo a Monza". Così Ivan Juric alla vigilia della sfida con il Monza. "Per competere bene su entrambe le competizioni bisogna usare più giocatori possibili, mancando Saelemaekers, che può fare tanti ruoli, e senza Zalewski, siamo un po' in deficit. Vedremo in futuro se si potrà fare bene su tutti e due i fronti". Parlando della gara con il Monza ha poi detto: "Le due vittorie ottenute in campionato non erano scontate, fare la terza sarebbe un altro passo, ci permetterebbe di avvicinarci alla parte su della classifica. È come una piccola finale con il Monza. Vincere sarebbe stupendo. A chi gli chiede se invece avverte ancora nella squadra lo shock per l'addio di De Rossi ha risposto: "Penso che Pellegrini abbia spiegato bene. Si notava lo schock all'inizio, ma poi i ragazzi vogliono forte per il bene della Roma. Sono concentrati su quello che stanno facendo, vedo passi in avanti più grandi di quello che credevo".