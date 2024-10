Uscito nel finale contro lo Shakhtar, il difensore nerazzurro aveva saltato il Como ed è rimasto a Zingonia durante la pausa per le Nazionali. Dovrà restare ai box per due/tre settimane a causa di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. Prosegue l'emergenza in difesa per Gasperini, che spera di recuperare Djimsiti e Toloi aspettando il ritorno di Scalvini

È ancora emergenza in difesa per l'Atalanta, che perde Odilon Kossounou per due/tre settimane. Lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro per il difensore nerazzurro, entrato nelle rotazioni di Gasperini e schierato titolare nelle ultime partite contro Como, Bologna e Shakhtar Donetsk. Proprio in occasione della sfida agli ucraini, il 23enne ivoriano era stato sostituito nel finale a causa di un problema muscolare che l'aveva costretto a saltare il Genoa. Durante la pausa per le Nazionali, Gasperini proverà a recuperare qualche giocatore in una difesa sempre più incerottata: sabato al Gewiss non erano presenti nemmeno Djimsiti e Toloi, loro come Scalvini atteso tra dicembre e inizio 2025. Tutti hanno svolto terapie a Zingonia come gli altri indisponibili Ruggeri, Brescianini e Scamacca.