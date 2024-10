Gudmundsson assolto da accusa molestie in Islanda

Buone notizie per Albert Gudmundsson: il calciatore della Fiorentina è stato assolto in primo grado dal tribunale di Reykjavik in seguito al processo per molestie sessuali in seguito ad alcuni eventi accaduti nell'estate del 2023. L'udienza si è svolta a porte chiuse per tutelare la privacy della presunta vittima. Da capire se questa deciderà quindi di ricorrere in appello, con il ricorso che può essere annunciato entro un mese. Il sito islandese Visir.is riporta le dichiarazioni dell'avvocato difensore di Gudmundsson, Vilhjálmur H. Vilhjálmsson, che ha detto: "Si tratta di un giudizio dettagliato e ben motivato, e anche quello giusto. Accogliamo con favore questo risultato. Dubito che la decisione possa essere impugnata in base al ragionamento della corte. È stata una decisione sbagliata da parte del Procuratore di Stato riprendere in esame il caso di Albert". Il giocatore ha commentato con un post su Instagram: "Come padre di due figli, tra cui una figlia piccola, e con tre sorelle minori, spero sinceramente che questo caso non causi alcun danno ad altre donne che sono genuine vittime di violenza. Ora posso andare avanti con la mia vita e concentrarmi su ciò che so fare meglio"

vedi anche Tre rigori parati al Franchi: il bilancio in A