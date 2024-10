Allenamento congiunto a Castel Volturno tra Napoli e Juve Stabia. A vincere è stata la squadra di Antonio Conte, che porta a casa diversi segnali positivi e indicazioni utili in vista del ritorno in campo in Serie A, in programma domenica 20 ottobre contro l’Empoli. Da sottolineare le doppiette di Lukaku, Davide Neres e Simeone

Conte batte Pagliuca. È un titoletto senza tempo. Era buono a metà degli anni ‘90 e in fondo ancora tiene. Pure se oggi è tutta un’altra storia. Pagliuca non è Gianluca ma Guido, non fa il portiere ma allena la Juve. Che però è Stabia e gioca - bene - in B. E Conte – ormai – da un po’ vince dalla panchina. Conte è sempre Antonio. Ma

ormai da un po’ è un Signore della panchina. Allenamento congiunto a Castel Volturno: non si chiamano più amichevoli. Così si allenta lo stress e non si fa troppo rumore. Non c’è risultato pubblico né ci sono immagini. Però tanti gol! E le indicazioni. I segnali. E scelte che possono anche tornare. Intanto l’ha giocata Caprile. Perché Meret ancora non ce la fa. Spinazzola si è adattato centrale. Ma se Olivera dovesse tornare tardi e stanco dall’Uruguay, a Empoli può andare a sinistra. Linea a quattro, ritmi da sosta, equilibri e spazio a tutti. Anche a Mario Rui. Che però resta fuori lista. Politano è la chiave tattica, sempre. Prezioso. E con qualità. Neres è devastante. Cresce. Ha gol e assist nei piedi, a medie e frequenze impressionanti. Buono a destra, ma anche a sinistra. Kvaratskhelia lì ha un concorrente serio. Niente è scontato. Anzi. Proprio come il rinnovo di contratto. Pieno di energie il Cholito. Lukaku lotta, spinge, tira il fisico e in porta. Per il Napoli ha detto no al Belgio. Il diavolo veste azzurro.