Dalla Juve all'azzurro, momento d'oro per Cambiaso

Cambiaso d’Italia. Una risorsa per la nazionale. Un uomo ovunque per la Juve. Dal bianconero all’azzurro cambia poco: rendimento massimo. Quello che può cambiare è la posizione: esterno basso oppure alto. Difensore o centrocampista. A destra o a sinistra. Un giocatore moderno capace di giocare a tutto campo . Il primo gol in carriera con l’Italia (indossando lo storico numero 20 Mundial di Paolo Rossi) arriva dopo uno scatto di 40 metri con l’istinto dell’attaccante che va a chiudere il cross di Di Marco.

Motta non ci rinuncia mai

Quello alla prima giornata contro il Como nasce da un taglio da destra verso il centro, lavorando il pallone con il sinistro e piazzandolo nell’angolino lontano. Thiago Motta non ci rinuncia mai: nove presenze su nove partite, otto da titolare. Cambiaso si trova bene ovunque ed è il miglior interprete del gioco “multi ruolo” di Motta nel quale i giocatori si scambiano spesso posizione. Da difensore è tosto quando serve e ha la capacità di ribaltare l’azione come a Lipsia in Champions. La "ripartenza" è anche quella che cerca la nuova Juve per tornare al vertice in Italia e in Europa. Con un Cambiaso in “forma Nazionale” a disposizione di Thiago Motta.