Milan, senti Pochettino: "Pulisic gioca troppo"

"Pulisic è un grande giocatore, un calciatore fantastico, uno dei migliori talenti offensivi al mondo, che credo contribuirà ora e in futuro a portare la squadra nel posto che vogliamo ". Parole del nuovo ct della nazionale degli Usa Mauricio Pochettino , che domani in Texas esordirà sulla panchina degli statunitensi nell'amichevole contro i 'Canaleros' di Panama. Secondo l'ex manager del Tottenham, il carico di lavoro di Pulisic dovrebbe essere gestito con attenzione. "N el Milan lui sta giocando ogni singola partita, ogni singolo minuto - dice Pochettino -, e questo è un aspetto che ci preoccupa. A volte dobbiamo proteggerlo, per domani vedremo perché è arrivato un po' stanco: quindi bisogna costruire un ottimo rapporto con il club, e cercare di aiutare Christian quando abbiamo davvero bisogno di lui. Deve essere in forma, felice, forte. La qualità c'è perché ha un talento enorme, è un giocatore fantastico ".

"Responsabili anche con i club"

A sentire Pochettino non è detto che domani Pulisic giochi negli Usa, visto il bisogno di riposo. "Noi vogliamo mettere in campo undici giocatori che si sentano freschi - le parole del ct - e con la possibilità di competere al meglio e di non correre rischi, perché questa è un'altra cosa che volevo dirvi: non abbiamo intenzione di rischiare con i nostri giocatori". "Dobbiamo essere responsabili anche con i club - ha concluso Pochettino -. Dobbiamo rimandarli indietro nello stesse condizioni, e non in peggio".