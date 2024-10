Pogba: "Io al Marsiglia? Sono sotto contratto"

Il centrocampista francese, a cui è stata ridotta la squalifica per doping e che potrà tornare in campo a marzo, ha parlato all’Equipe a margine della presentazione del film “Quatre Zeros” di Fabien Onteniente, in cui Pogba interpreta anche un ruolo: “Ho nuove prospettive di vita, marzo arriva in fretta e non vedo l’ora. Le voci sul Marsiglia? Sono sotto contratto”

Sorridente e voglioso di tornare in campo. A marzo, visto che la recente riduzione della squalifica per doping (inizialmente era di quattro anni) gli permetterà di rientrare tra pochi mesi. Paul Pogba è tornato a parlare del suo presente e del suo futuro. Lo ha fatto a margine della presentazione di un film in cui recita anche una parte (“Quatre Zeros” di Fabien Onteniente), in un’intervista concessa ai francesi de l’Equipe. “Sono felice della riduzione della squalifica -ha detto il “Polpo”- non avevo fatto niente, perché quattro anni? Così posso tornare a fare ciò che amo. È come se mi avessero dato un’altra chance, se mi avessero restituito un qualcosa che mi avevano tolto. Per me è una nuova prospettiva di vita. Marzo è domani, arriva in fretta. E non vedo l’ora”.