Torino, Zapata operato al ginocchio a Lione

Duvan Zapata si è operato questa mattina a Lione con il dottor Bertrand Sonnery-Cottet per la ricostruzione del legamento crociato anteriore associato a sutura del menisco mediale e laterale del ginocchio sinistro. L'attaccante del Torino si era fatto male nei minuti finali del match di campionato dello scorso 6 ottobre prima della sosta del campionato per gli impegni delle Nazionali. All'operazione, eseguita con successo come si legge nel comunicato pubblicato dal sito del Torino, ha partecipato anche il Medico Sociale del club granata il dottor Corrado Bertolo. Zapata già domani dovrebbe tornare a Torino per iniziare la fisioterapia