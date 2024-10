Paulo Dybala contro l'Inter ci sarà . Era questa la notizia attesa in casa Roma, con l'argentino che, dopo aver saltato l'ultima trasferta di Monza e le gare con la sua nazionale per un risentimento al flessore sinistro, tornerà a disposizione di Juric per il big match di domenica, in programma alle 20.45. Già nella giornata di martedì, l'attaccante campione del mondo aveva lavorato con il gruppo residuo rimasto a Trigoria e privo dei nazionali, mentre nel pomeriggio svolgerà il primo vero allenamento con l'intero gruppo per dimostrare al suo allenatore di aver recuperato al meglio in vista della prossima giornata.

Un gol in stagione per Dybala

Il miglior Dybala in questa stagione non si è, infatti, finora ancora visto. La Roma ha bisogno del suo estro per risolvere parte dei suoi problemi in zona offensiva, come dimostrato dai soli 8 gol segnati dai giallorossi nelle prime 7 giornate, e risollevarsi da una classifica deludente. Fin qui l'argentino ha collezionato 285 minuti totali in campionato, più i 70 in Europa League, con una sola rete messa a referto, quella su rigore contro l'Udinese. Numeri da migliorare a partire dalla prossima gara contro l'Inter, in una sfida nella sfida tutta albiceleste con Lautaro Martinez dall'altra parte.