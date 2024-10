Il nono turno di campionato metterà in vetrina il derby d'Italia, con la sfida tra Inter e Juve in programma domenica 27 alle 18. Il Napoli sarà impegnato di sabato, contro il Lecce, così come il Milan che sarà di scena a Bologna e l'Atalanta, protagonista contro il Verona. Domenica scenderanno in campo le due romane: la Lazio affronterà il Genoa, chiuderà il big match tra i giallorossi e la Fiorentina.

Udinese-Cagliari (venerdì 25 ottobre, ore 18.30)

(venerdì 25 ottobre, ore 18.30) Torino-Como (venerdì 25 ottobre, ore 20.45)

(venerdì 25 ottobre, ore 20.45) Napoli-Lecce (sabato 26 ottobre, ore 15)

(sabato 26 ottobre, ore 15) Bologna-Milan (sabato 26 ottobre, ore 18)

(sabato 26 ottobre, ore 18) Atalanta-Verona (sabato 26 ottobre, ore 20.45)

(sabato 26 ottobre, ore 20.45) Parma-Empoli (domenica 27 ottobre, ore 12.30)

(domenica 27 ottobre, ore 12.30) Lazio-Genoa (domenica 27 ottobre, ore 15)

(domenica 27 ottobre, ore 15) Monza-Venezia (domenica 27 ottobre, ore 15)

(domenica 27 ottobre, ore 15) Inter-Juventus (domenica 27 ottobre, ore 18)

(domenica 27 ottobre, ore 18) Fiorentina-Roma (domenica 27 ottobre, ore 20.45)