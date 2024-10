Il ds dei biancocelesti polemico col Var dopo il ko in casa della Juve: "Io vorrei sapere a cosa serve - ha detto a Sky Sport -. Douglas dà un pugno a Patric, perché non è intervenuto? C'è un problema di difformità, così il sistema non va bene". Baroni: "Rimane una grande prestazione" JUVE-LAZIO 1-0: GOL E HIGHLIGHTS

La grande resistenza non è bastata. La Lazio esce sconfitta dall'Allianz per l'autorete nel finale, ma a pesare è stato il rosso a Romagnoli dopo il primo quarto di gara e una serie di decisioni che non sono piaciute alla dirigenza biancoceleste. "Quello che il mondo del calcio chiede è l'uniformità di giudizi - ha detto il ds Fabiani, intervenuto ai microfoni di Sky Sport -. Non si tratta di essere arrabbiati, perché noi dobbiamo fare i complimenti ai nostri ragazzi che hanno fatto una gara eccezionale. Douglas Luiz poco prima del gol dà un pugno a Patric, ma il Var non interviene, non vede, eppure le immagini sono lì. Lo stesso Douglas entra con un piede a martello su Rovella, anche lì non interviene. Però interviene sull'episodio dell'espulsione dove l'arbitro va assolto perché ci aveva visto bene dal campo. Non poteva vedere il pugno dato a Patric ma lì il Var non è intervenuto. A Firenze abbiamo subito un rigore su Nuno Tavares dove c'è questo fermo immagine ci fanno vedere che c'è un contatto. Io vorrei sapere questo Var a cosa serve? Se serve deve servire per tutti gli episodi e non a senso unico. E questo è un male per il calcio e non per la Lazio perché noi ci riprenderemo alla grande, ho fatto i compimenti a tutti i giocatori. Però di questo passo non si va da nessuna parte, se no facciamo come a calcetto, eliminiamo i contatti e finisce lì".

"Ci sentiamo presi in giro, no al Var a chiamata" "Facciamo una petizione per abolirlo perché sta facendo danni inenarrabili in questa stagione, non solo alla Lazio - ha proseguito il direttore sportivo -. Quello di Douglas è un pugno, è condotta violenta, non capisco perché non si sanziona. Noi ci sentiamo presi in giro, poi anche i ragazzi si sentono un po' frustrati. L'arbitro in questa circostanza non c'entra nulla, ha fatto una grandissima partita. Nella sala Var mi deve spiegare cosa valutano. Perché Douglas non viene sanzionato? Queste situazioni purtroppo Rocchi le deve mettere a posto, ma per il movimento calcistico e non per la Lazio. La Juve non ha bisogno di questi episodi per vincere la gara, questo sia chiaro. Se io sbaglio una campagna acquisti, il mio presidente mi caccia via. Allora questi signori che stanno al Var e decidono vanno fermati. È questa difformità che non va bene, si prendessero due mesi di riposo. La Lazio si rialzerà. Chiamata a tempo? Confusione su confusione, perché si innescherebbe un meccanismo tale che una partita dura 3-4 ore. Bisogna lasciare la discrezionalità all'arbitro in campo, quando giudica lui spesso e volentieri ci indovina: poi quando viene richiamato e gli viene mostrato un fermo immagine quello non è più un rigore da campo. È un sistema che non va più bene".

Baroni: "Questo è un ulteriore step di crescita" Nel post partita ha parlato anche Baroni: "Rimane un'ottima prestazione da parte della squadra - ha detto l'allenatore della Lazio -. Consapevole, con personalità. Rimanere in 10 ci ha condizionati, ma la squadra mi è piaciuta e questo è un ulteriore step di crescita. Ci dispiace per il risultato, ma la prestazione è stata fatta con grande spirito, compattezza e personalità. Tavares ci dà qualità, ha energia, spesso ha la capacità di farci alzare. Ho cercato nei cambi di mettere qualità nel palleggio, perché avevamo bisogno di allentare la pressione, anche alzandoci compatti di squadra. A volte l'abbiamo fatto, non volevo che la squadra si allungasse. In queste partite in inferiorità è importante mantenere le distanze, la squadra l'ha fatto. Peccato per l'autogol, ma rimane una prestazione importante. Cabal ha messo una gran palla, Provedel ha anche chiamato la palla, è stato un intervento su cui si poteva fare meglio. Castrovilli è un ragazzo che ha qualità, può ricoprire tutti i ruoli di centrocampo, sia il vertice alto che nei due mediani. Mi serviva qualità, sapevo che lui ce l'ha poteva dare e nello stesso tempo anche un aiuto nella copertura perché loro potevano solo andare sull'esterno e mettere dei cross. Sul gol c'era stanchezza, era normale che si potesse arrivare un po' in ritardo sull'ampiezza. Comunque va bene, a me interessava la personalità con cui abbiamo giocato".