Nerazzurri a -2 dal Napoli dopo la vittoria all'Olimpico, sfida analizzata da Simone Inzaghi: "Primo tempo equilibrato, potevamo raddoppiare ma siamo stati squadra". Sui nuovi infortuni: "Calhanoglu non stava benissimo. Penso si sia fermato in tempo: il dolore non è peggiorato". E su Lautaro che insegue il Pallone d'Oro: "Se lo merita, è tra i cinque giocatori più forti del mondo"

Terza vittoria di fila in campionato, successo pesantissimo che mantiene l'Inter in scia del Napoli. Nerazzurri a -2 dalla vetta dopo l'1-0 imposto alla Roma, battuta all'Olimpico dal gol di Lautaro Martinez. Nonostante le assenze a centrocampo e gli infortuni muscolari di Calhanoglu e Acerbi, la squadra di Simone Inzaghi torna a vincere in trasferta. Ne ha parlato proprio l'allenatore dell'Inter: "Dobbiamo lavorare e migliorarci, abbiamo avuto delle difficoltà. La Roma è una squadra di qualità, ma noi siamo stati bravi. Primo tempo equilibrato, poi dopo il gol potevamo raddoppiare perché il risultato è rimasto in bilico. L’Olimpico è un campo difficile, sono contento dei ragazzi". Sui problemi muscolari di Calhanoglu e Acerbi: "Avevamo già qualche problema in mezzo senza Zielinski e Asllani. Calhanoglu non stava benissimo: lui è generoso, penso si sia fermato in tempo. Il dolore è rimasto come prima della gara, non è peggiorato".