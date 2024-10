Giallorossi battuti dopo 5 gare utili di fila in campionato, stop contro l'Inter commentato da Ivan Juric: "Abbiamo giocato bene fino al gol, un incidente che si paga caro in partite così. È un peccato, abbiamo fatto un'ottima gara. Non è mai facile contro di loro, ma li abbiamo limitati quasi su tutto". Sull'ambiente da riconquistare: "Servono i risultati, c'è grande applicazione da parte di tutti"

HIGHLIGHTS - PAGELLE - CLASSIFICA