Dove vedere Lecce-Fiorentina

I numeri di Lecce e Fiorentina

Il Lecce ha vinto 10 partite di Serie A contro la Fiorentina (11N, 11P); soltanto contro l’Udinese, i salentini hanno conquistato più successi (11) nella competizione. Nelle ultime 13 partite di Serie A tra Lecce e Fiorentina non si è mai ripetuto per due volte di fila lo stesso risultato, con cinque vittorie dei pugliesi (incluso il 3-2 nella gara di ritorno dello scorso campionato), quattro pareggi e quattro successi dei toscani nel parziale. Il Lecce ha vinto l’ultima partita casalinga di Serie A contro la Fiorentina e solo una volta è riuscito a centrare due successi interni consecutivi contro i toscani nella competizione: tra il 1989 e il 1991. Il Lecce è la squadra che nell’anno solare 2024 ha terminato più partite senza trovare la via del gol nei cinque maggiori campionati europei (16 su 27 disputate); in generale, questo è soltanto il secondo anno in cui la squadra pugliese manca la rete in almeno 16 incontri di Serie A, al pari del 1989. Dopo una serie di tre sconfitte interne di fila in campionato, il Lecce ha conquistato quattro punti nelle due gare casalinghe più recenti (1V, 1N); in particolare, i salentini hanno realizzato tre reti nelle ultime due partite interne, una in più di quanto fatto nelle precedenti otto. La Fiorentina ha vinto due delle ultime tre partite (1N) di Serie A, inclusa la più recente: tanti successi quanti quelli collezionati nelle precedenti sette sfide di campionato (4N, 1P); i viola non ottengono due vittorie consecutive nella competizione dal finale della scorsa stagione (contro Cagliari e Atalanta). La Fiorentina non ha ancora vinto una trasferta in questo campionato di Serie A (2N, 1P) e già in due delle precedenti quattro stagioni ha raggiunto la quarta gara esterna senza ottenere alcun successo nella competizione.