I fratelli Thuram iniziano a entrare nel clima di Inter-Juve, che li vedrà avversari per la seconda volta in carriera. Il bianconero Khephren a caccia della "rivincita": "Ci siamo affrontati in Coppa di Francia, Marcus ha vinto ai rigori... Siamo entrambi felici e orgogliosi, era il nostro sogno da bambini"