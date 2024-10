Juve, cercasi vice Vlahovic contro crisi del gol

I bianconeri - attesi domenica dalla trasferta di San Siro contro l'Inter - si interrogano sulle potenzialità offensiva. Il tema del vice Vlahovic per Thiago Motta si fa sentire in maniera sempre più forte, per risolvere il problema dei gol segnati. E intanto il serbo proverà ad abbattere il tabù San Siro, stadio nel quale non ha ancora segnato

Dopo la prima sconfitta della stagione in Champions League, la Juventus si interroga sulle potenzialità della sua fase offensiva. A parte Vlahovic – 7 gol tra campionato e coppe- c’è solo Conceicao con due reti. Tutti gli altri (7 giocatori) fermi a uno. E il tema del vice Vlahovic – anche dopo lo Stoccarda- si fa sentire sempre più forte. Thiago Motta ha provato da 9 Nico Gonzalez, Weah, Yildiz ma senza risultati soddisfacenti . E domenica c’è l’Inter a San Siro, un esame per lo stesso Vlahovic. Lo stadio del suo esordio in serie A (con la Fiorentina settembre 2018) è diventato negli anni uno stadio tabù. 8 partite, 567 minuti giocati, sia contro Milan che Inter, senza mai realizzare un gol. "Ha solo 23 anni, deve crescere, una partita cosi importante non l’aveva mai giocata" disse Allegri al termine di Inter-Juventus dello scorso 8 febbraio. La nuova occasione arriva domenica. La Juve giocherà uno scontro diretto contro una grande per la prima volta in trasferta in Serie A in questa stagione. Finora contro Roma, Napoli e Lazio – sempre affrontate allo Stadium – una vittoria (domenica scorsa contro la squadra di Baroni, su autorete di Gila) e due 0-0. Ancora una volta, torna il tema del gol. La Juve non subisce ma non segna. Là davanti c’è solo Dusan Vlahovic, per questo Thiago Motta si affida a lui. Per abbattere anche il tabù San Siro.