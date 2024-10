Contro la squadra della città in cui è nato (e che l'ha visto crescere da giocatore), Antonio Conte cerca punti per allungare in classifica. Presenterà la sfida a partire dalle 14.30 dalla sala stampa di Castel Volturno. Qui seguiremo LIVE tutta la conferenza stampa con le risposte e gli aggiornamenti sulle scelte di formazione in diretta