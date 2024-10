Serie A in campo per la Lega del Filo d’Oro

In occasione della 9^ giornata di campionato tutte le squadre della Serie A scenderanno in campo per supportare i progetti della Lega del Filo d’Oro e la campagna di raccolta fondi “Spazio ai sogni” a sostegno di bambini e adulti sordociechi e delle loro famiglie

Saranno in particolare i portieri Gigio Donnarumma, Alex Meret, Daniele Padelli e Ivan Provedel insieme all’ex estremo difensore, oggi allenatore dell’Under 17 dell’Inter, Samir Handanovi c a diffondere il messaggio e l’appello a donare. Insieme a loro, a sostenere l’iniziativa gli storici testimonial della Lega del Filo d’Oro Renzo Arbore e Neri Marcorè con lo chef Filippo La Mantia .

Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulari WINDTRE, TIM, Vodafone, iliad, PosteMobile, Coop Voce, Tiscali. Sarà di 5 o 10 euro per le chiamate da rete fissa TIM, Vodafone, WINDTRE, Fastweb, Tiscali e, sempre per la rete fissa, di 5 euro da TWT Group Unidata, Convergenze, PosteMobile.

La Fondazione Lega del Filo d’Oro

Lega del Filo d’Oro dal 1964 è punto di riferimento in Italia per l’assistenza, l’educazione, la riabilitazione, il recupero e la valorizzazione delle potenzialità residue e il sostegno alla ricerca della maggiore autonomia possibile delle persone sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Oggi la Lega del Filo d’Oro è presente in undici regioni e nel 2023 ha oltre 1200 utenti nei Centri e Servizi Territoriali di Osimo (AN), Sede principale dell'Ente, Lesmo (MB), Modena, Molfetta (BA) e Termini Imerese (PA) e nelle Sedi Territoriali di Novara, Padova, Pisa, Roma, San Benedetto dei Marsi (AQ) e Napoli.