L'allenatore del Napoli dopo la vittoria col Lecce: "Nulla da dire alla squadra, se non che a volte siamo stati un po' ansiosi di far gol. Serve sempre pazienza. Ora testa al Milan, sarà un test importante - ha detto a DAZN -. Inter-Juve? La passione per questo sport mi porterà sempre a vedere una partita di questo spessore"

Il suo Napoli vince ancora: quarto successo di fila in campionato e primato confermato, proprio nel weekend di Inter-Juventus dove una delle due, inevitabilmente, perderà punti: "Se la guarderò? Di sicuro, la passione per questo sport mi porterà sempre, a prescindere, a vedere una partita di questo spessore - ha risposto Conte a DAZN sul big match di domenica -. La vedremo sapendo che sono due squadre molto forti di cui abbiamo massimo rispetto. Ce la gusteremo".

"Col Milan sarà un test"

Conte ha poi aggiunto sulla partita: "Ho poco da rimproverare alla squadra, abbiamo tirato ventiquattro volte e avuto sedici corner. Loro hanno difeso bene, ma noi abbiamo attaccato, eccome. E se poi non segni subentra nervosismo. Ho dovuto calmare i ragazzi - spiega Conte -, a un certo punto erano un po' ansiosi e nervosi, ma io sapevo che la palla, prima o poi, sarebbe entrata. Bisogna sempre avere pazienza. Il 6-0 con cui il Lecce ha perso l'ultima partita è un episodio, sono una squadra con valori e oggi si sono visti. Non esultanza sul secondo gol? Non si sa mai, può sempre succedere qualcosa, poi chiaramente la partita comunque non era finita". Infine sul prossimo impegno: "Ora testa al Milan - dice Conte -, sarà un vero test contro una squadra forte che l'anno scorso ci ha dato 22 punti di distanza e che, in estate, ha fatto un mercato importante. I punti che dovevamo fare, fin qui, li abbiamo fatti. Ora confrontiamoci con livelli più alti, a San Siro non è mai una passeggiata".