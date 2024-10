Domenica 27 ottobre la Fiorentina ospita la Roma alle 20:45. Hummels non farà parte della partita, come ha confermato Juric nella conferenza pre-partita: "Io guardo l'allenamento e decido, non conta il curriculum, N'Dicka per me può diventare un top player". Sulla squadra di Palladino: "Hanno preso una strada giusta, hanno talento, soluzioni e valore. Sarebbe fondamentale fare una grande vittoria, vogliamo assolutamente provare ad arrivare tra le prime quattro"

