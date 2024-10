Dove vedere Napoli-Lecce

La partita tra Napoli e Lecce, valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 26 ottobre alle ore 15 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Napoli e Lecce

Il Napoli è rimasto imbattuto nelle ultime quattro partite contro il Lecce in campionato (2V, 2N) e non ha subito gol nelle due più recenti; i partenopei non hanno mai registrato tre clean sheet di fila contro i salentini in Serie A. Il Lecce è rimasto imbattuto nelle ultime tre trasferte contro il Napoli in campionato (1V, 2N), solo contro Fiorentina (quattro, tra il 2009 e il 2019) e Brescia (cinque, tra il 2000 e il 2011) i giallorossi hanno evitato la sconfitta in più gare consecutive fuori casa contro una singolo avversario in Serie A. Il Napoli ha raccolto 19 punti dopo otto giornate in questo campionato (6V, 1N, 1P), nell’era dei tre punti a vittoria solo tre volte ne ha conquistati di più dopo altrettante gare stagionali nel massimo torneo: nel 2017/18 e nel 2021/22 (24 in entrambi i casi) e nel 2022/23 (20). Il Napoli ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque gare in Serie A (4V, 1N), con un punteggio aggregato di 10-1; in particolare, da inizio settembre 2024, i partenopei hanno concesso una sola rete in Serie A (al pari della Juventus) e nei big-5 campionati europei solo il Lipsia ha fatto meglio (zero gol subiti). Il Lecce è la squadra ad aver segnato meno reti nei maggiori cinque campionati europei 2024/25 (tre); inoltre, a fronte di 18 gol subiti – di cui un terzo solo nell’ultima giornata vs Fiorentina – soltanto il Montpellier (-18) ha una peggiore differenza reti dei giallorossi (-15). Antonio Conte è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce, debuttando in Serie A il 6 aprile 1986 contro il Pisa, all’età di 16 anni e 249 giorni; la sua prima rete nella massima serie, nonché l’unica in giallorosso nella competizione, è arrivata proprio in un Napoli-Lecce, vinto dai padroni di casa per 3-2 il 5 novembre 1989.