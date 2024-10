Dove vedere Fiorentina-Roma

La partita tra Fiorentina-Roma , valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa domenica 27 ottobre alle ore 20.45 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Fiorentina e Roma

La Fiorentina ha vinto soltanto due delle ultime 12 sfide (4N, 6P) di Serie A contro la Roma, anche se le due più recenti sono terminate in parità: i viola potrebbero registrare tre pareggi di fila contro i giallorossi nella competizione per la prima volta dal 1977 (quattro in quell’occasione, con Carlo Mazzone in panchina). La Roma non ha vinto nessuna delle ultime tre trasferte (2V, 1N) di Serie A contro la Fiorentina, dopo che aveva registrato tre successi nelle quattro precedenti (1N); inoltre, l’ultima volta in cui i giallorossi hanno tenuto la porta inviolata fuori casa contro i viola in campionato risale al 19 aprile 2014 (1-0 con gol di Radja Nainggolan), da allora 10 sfide esterne consecutive con almeno una rete al passivo. La Fiorentina ha perso in tutte le ultime quattro occasioni in cui ha affrontato la Roma con più punti in classifica a inizio giornata di Serie A (+3 nel 2024/25): la più recente di queste il 25 ottobre 2015 (1-2). Dopo avere iniziato questo campionato con tre pareggi e una sconfitta, la Fiorentina ha vinto tre delle successive quattro gare (1N) di Serie A, comprese le due più recenti; la squadra di Raffaele Palladino può trovare il successo in tre incontri consecutivi nella competizione per la prima volta dallo scorso dicembre. La Roma ha raccolto 10 punti (2V, 4N, 2P) in questo campionato: è il bottino più basso per i giallorossi dopo le prime otto gare stagionali dal 2010/11 (nove); inoltre, l’unica volta in cui i capitolini hanno registrato al massimo due vittorie nelle prime nove partite in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria risale al 2008/09 (due), quando chiusero il campionato al sesto posto. Se da un lato la Roma è la squadra che ha effettuato più recuperi offensivi (71) in questa Serie A, dall’altro la Fiorentina è, assieme alla Lazio, quella che ne ha concessi meno (31 ciascuna) agli avversari nel torneo in corso. La Fiorentina è l’unica squadra che non ha subito reti nel corso degli ultimi 30 minuti di gioco in questa Serie A; sul fronte opposto, la Roma ha realizzato il 63% dei propri gol dopo il 60’ (cinque su otto).