Dove vedere Inter-Juventus

I numeri di Inter e Juventus

La Juventus è la squadra contro cui l’Inter ha subito più sconfitte in Serie A: 87 (il 13% delle partite perse in totale dai nerazzurri nella competizione); tuttavia, i bianconeri hanno ottenuto soltanto due successi nelle ultime sei sfide (2N, 2P) in campionato contro i nerazzurri. La Juventus è rimasta imbattuta in sei delle ultime sette gare (3V, 3N) in cui ha affrontato l’Inter in Serie A con entrambe le squadre nelle prime tre posizioni in classifica a inizio giornata, perdendo tuttavia la più recente di queste: 0-1 lo scorso 4 febbraio (autogol di Federico Gatti). L’Inter ha vinto due delle ultime quattro sfide (1N, 1P) di Serie A disputate contro la Juventus a Milano: tanti successi quanti nelle precedenti 11 partite di campionato (4N, 5P). La Juventus è l’unica squadra imbattuta (4V, 4N) dopo le prime otto gare in una stagione di Serie A per la prima volta dal 2019/20; dall’altra parte, l’Inter ha vinto cinque delle ultime sette partite (1N, 1P) di campionato, dopo che aveva mancato il successo in quattro delle cinque precedenti (3N, 1P). L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 19 gare casalinghe (14V, 4N) in Serie A: 1-2, lo scorso 22 settembre, contro il Milan; la Juventus invece ha vinto due delle ultime tre trasferte (1N) di campionato, dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle otto precedenti (5N, 3P). Inoltre, quella bianconera è l’unica squadra nei cinque grandi campionati europei in corso a non avere subito gol fuori casa. La Juventus ha subito soltanto un gol in questo campionato; solo tre squadre hanno incassato al massimo una rete dopo le prime nove gare in una singola stagione di Serie A: Inter e Cagliari nel 1966/67 (una a testa) e la Roma nel 2013/14 (sempre una). Inter (151) e Juventus (196) sono le due squadre che hanno prodotto più sequenze su azione di almeno 10 passaggi in questa Serie A; tuttavia, di queste 347, soltanto tre sono terminate con un gol (due per i bianconeri, entrambi contro il Genoa, e uno per i nerazzurri, contro il Torino). Da un lato, l’Inter è la squadra con l’età media più alta (tra titolari e subentrati) in questa Serie A: 29 anni e 255 giorni; dall’altro, la Juventus è la compagine con la seconda età media più bassa (24 anni e 252 giorni, dietro solo al Parma, 24 anni e 77 giorni).