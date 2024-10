Anche Fonseca parla prima del match: "La nostra ambizione è chiara ed è lottare per lo scudetto. Oggi è importante ma non decisiva". Su Leao: "Semplice da spiegare, è una scelta dell'allenatore che pensa che per iniziare la partita sia meglio Okafor". Infine su Pulisic (che va in panchina dopo un attacco di gastroenterite): "Gioca Loftus-Cheek che ha caratteristiche molto interessanti ma ha più difficoltà quando non ci sono grandi spazi. Le squadre di Conte difendono basse e compatte, oggi è un'opportunità per vedere la crescita di Loftus. Pulisic un'opzione a gara in corso? Sono passate diverse ore da quando non è stato bene, se avremo bisogno vedremo se farlo entrare".