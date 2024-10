Un gol per chiudere i conti al Castellani ed entrare ancora di più nella storia dell'Inter, diventando il miglior marcatore in tutte le competizioni nella storia del club. Lautaro Martinez ha messo il timbro a Empoli e nel post-partita è ritornato sull'argomento Pallone d'Oro, dove si è piazzato al 7° posto: "Si può migliorare, sinceramente mi aspettavo di più, però come dico sempre io lavoro per l’Inter e la nazionale argentina - ha spiegato a Dazn -. Poi questi premi a volte si decidono non nella maniera giusta, quindi sono contento del lavoro che faccio e di star ritornando in forma. Sappiamo che sono arrivato in ritardo e dopo una stagione lunga come la scorsa, che si è prolungata anche con la Copa America, la stanchezza si fa sentire. Lavoriamo tutti per essere al meglio e cercare di dare il massimo in campo, continuando su questa strada perché il campionato è ancora lungo".