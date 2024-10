Dove vedere Juventus-Parma

La partita tra Juve e Parma, valida per la 10^ giornata di Serie A, si gioca mercoledì 30 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta su Sky – canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251– e in streaming su NOW

La partita tra Juventus e Parma, valida per la 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 30 ottobre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile; commento Blerim Dzemaili; a bordocampo Paolo Aghemo e Giovanni Guardalà. Appuntamento dalle 18 e alle 20 con "Campo Aperto", in studio: Leo Di Bello, Andre Marinozzi e Walter Zenga. Dalle 20 appuntamento straordinario con " Il Club" , con Fabio Caressa alla conduzione insieme a Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Stefano De Grandis.

I numeri di Juventus e Parma

La Juventus è rimasta imbattuta in 13 delle ultime 14 sfide contro il Parma in Serie A (10V, 3N), vincendo tutte le quattro più recenti (già record di successi consecutivi dei piemontesi contro gli emiliani nel torneo); l’unico successo dei ducali nel periodo risale all’11 aprile 2015 (1-0 con gol di José Mauri al Tardini). Tra le squadre contro cui la Juventus ha sempre segnato in partite casalinghe in Serie A, il Parma è quella che i bianconeri hanno affrontato più volte: 26 sfide interne, segnando 65 reti (2,5 di media a match). La Juventus ha vinto tutte le ultime sette gare contro il Parma giocate nel girone d’andata di Serie A, con un punteggio aggregato di 21-2.

La Juventus ha pareggiato 15 delle 29 partite nel 2024 in campionato (10V, 4P), record nei maggiori cinque campionati europei; solo una volta i bianconeri hanno registrato più pareggi in un singolo anno solare nella loro storia in Serie A: 17 nel 1956.

La Juventus ha vinto otto delle ultime nove gare disputate di mercoledì in Serie A (1P), segnando 20 reti nel periodo. Il Parma non ha vinto nessuna delle ultime 18 trasferte di Serie A (8N, 10P) e solo una volta ha registrato una striscia esterna più lunga senza successi nel torneo, tra maggio 2007 e settembre 2009 (23). La Juventus ha subito quattro reti nell’ultimo match contro l’Inter, tante quante ne aveva concesse nelle precedenti 10 partite di Serie A. Dei cinque gol incassati dai bianconeri in questo campionato, solo uno è arrivato su azione (quello di Mkhitaryan), record nel torneo in corso.