Dove vedere Roma-Torino

La partita Roma-Torino, valida per la 10^ giornata di Serie A, sarà trasmessa giovedì 31 ottobre alle ore 20.45

I numeri di Roma e Torino

Il Torino può diventare la prima squadra contro cui la Roma registra 70 successi in Serie A (bilancio di 69V, 42N, 47P in 158 precedenti); dall’altra parte, i granata hanno ottenuto più successi solo contro la Fiorentina (50) rispetto ai giallorossi (47) nel torneo. La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime sei sfide contro il Torino in campionato (4V, 2N), l’ultimo successo dei granata contro i giallorossi in Serie A risale al 18 aprile 2021 (3-1 all’Olimpico Grande Torino). La Roma ha vinto 12 delle ultime 14 partite casalinghe contro il Torino in Serie A (1N, 1P), segnando 35 gol nel periodo (2.5 di media a match). Dopo essere rimasto imbattuto nelle prime tre trasferte di questo campionato (2V, 1N), il Torino di Paolo Vanoli ha perso le successive due: l’ultima volta che i granata hanno registrato tre sconfitte di fila fuori casa in Serie A risale al periodo tra settembre e ottobre 2022. La Roma ha perso gli ultimi due match di campionato, l’ultima volta che ha registrato tre sconfitte di fila in Serie A risale al periodo tra giugno e luglio 2020 con Paulo Fonseca allenatore. La Roma ha perso due delle quattro gare casalinghe di questo campionato (2V) e non hai mai registrato più sconfitte nelle prime cinque partite interne stagionali nella sua storia in Serie A. I 14 punti in classifica del Torino in questo campionato sono frutto di quattro successi, due pareggi e tre sconfitte: l’ultima volta che i granata hanno registrato almeno cinque vittorie nelle prime 10 gare in una stagione di Serie A è stata nel 1984/85 (sei in quell’occasione). Nessuna squadra ha segnato più gol del Torino in trasferta in questo campionato (10, al pari della Juventus), tuttavia i granata hanno anche subito 10 reti fuori casa, solo Venezia (13), Como ed Hellas Verona (entrambi 11) hanno fatto peggio.