Il portoghese non è stato provato tra i titolari alla vigilia della partita col Monza. Sarebbe questa la certificazione di un caso sportivo: quarta panchina su tredici e solo 88 minuti nelle ultime tre gare (compreso il Bruges in Champions dove è stato sostituito al 60'). Attacco con Chukwueze, Okafor e Pulisic alle spalle di Morata. Tornano anche Reijnders e Theo Hernandez: le ultime da Milanello. Partita live sabato alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW