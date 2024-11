Fonseca: "Sono soddisfatto, squadra in crescita"

"Per come abbiamo lavorato meritiamo la vittoria"

I rossoneri sono reduci dalla sconfitta contro il Napoli per 2-1: "Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto contro il Napoli. È vero, non sono soddisfatto. Abbiamo perso una partita che dovevamo vincere. Abbiamo giocato per vincerla, ma dobbiamo capire quello che abbiamo migliorato e la crescita della squadra. È vero che è meglio lavorare con risultati positivi, ma penso che i ragazzi siano motivati e forti mentalmente". E sui ritorni di Theo Hernandez, Pulisic e Reijnders: "Abbiamo diversi giocatori importanti che ritornano, ma chi ha giocato contro il Napoli ha mostrato quanto sia importante". Infine, sulla crescita vista dalla squadra: "Per me è importante vedere come gioca la squadra. Vedo che stanno lavorando come squadra. Non perdiamo la palla facilmente come prima, capiamo i momenti della partita. È vero che dobbiamo migliorare difensivamente, ma siamo in crescita. Ho fiducia per il futuro. Il Milan – ha concluso Fonseca – merita questa vittoria per come ha lavorato questa settimana".