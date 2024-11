Buffa Talks, puntata speciale con Alex Del Piero

In occasione dei suoi 50 anni, Federico Buffa e Federico Ferri intervistano Alex Del Piero: un viaggio unico, dal sogno del numero 10 ai trionfi con cui ha scritto la storia. Appuntamento da stasera, venerdì 8 novembre, alle 22.45 su Sky Sport Uno e a mezzanotte su Sky Sport Calcio, in streaming su NOW. Disponibile on demand IL PODCAST BUFFA TALKS-DEL PIERO IN ESCLUSIVA SU SKY SPORT INSIDER

Recordman bianconero e campione del mondo nel 2006, Alessandro Del Piero ha scritto pagine indimenticabili della storia della Juventus e della Nazionale. Per festeggiare i suoi 50 e ripercorrere la sua incredibile carriera, si racconta nell’ottava puntata di Federico Buffa Talks, la Produzione Originale firmata Sky Sport, con Federico Buffa e il direttore Federico Ferri, disponibile da venerdì 8 novembre su Sky Sport, anche on demand e in streaming su NOW.

Da Conegliano alla Juventus Nato a Conegliano, in provincia di Treviso, la sua storia, forse più di altre, somiglia a una vera favola, che comincia con un bambino che gioca a calciare punizioni con una pallina da tennis, nel salotto di casa, mentre sogna una maglia numero 10 sulle spalle. Non passa tanto tempo prima che quel sogno diventi realtà. Dopo un inizio di carriera in Serie B, nel Padova, viene notato Giampiero Boniperti. Quel che succede dopo, è storia. Diciannove stagioni con la Juve (di cui 11 da capitano), durante le quali raggiunge numeri ancora imbattuti: è il giocatore con più presenze (705) e ancora il miglior marcatore (290 reti) nella storia del club.

Con i bianconeri anche in Serie B Con la Juventus vince, tra i tanti trofei, una Champions League, una Coppa Intercontinentale e sei Scudetti. Un palmares folgorante, eppure, con i bianconeri Del Piero non conosce solo gioie, ma anche dolori. Dopo aver vinto il Mondiale del 2006 con la maglia azzurra, si ritrova a giocare nei campi di periferia della Serie B. Un abisso che fa male, ma dal quale si rialza, perché così ha imparato a fare, a rialzarsi dopo ogni caduta. Sempre. Lascia la Juventus solo dopo averla riportata in alto, e il suo addio non è indolore.

Poi l'Australia, l'India, l'America e Sky Sport Nato sotto il segno dello scorpione, come Gigi Riva, per lui la voglia di vincere e di rivalsa è sempre stato il motore di tutto. E una volta raggiunti i traguardi che si era prefissato, la curiosità e la voglia di continuare a scoprire lo spingono a esplorare ancora mondi nuovi: l’Australia, l’India, l’America. E dopo il calcio giocato, la televisione. Oggi è uno dei volti più amati di Sky Sport, perché con esperienza, garbo e ironia, riesce sempre a dire le cose giuste nel momento giusto. La sua mentalità da campione si adatta a ogni nuova sfida, o impegno, che si mette in testa di affrontare. Del Piero: "Mi piacciono le sfide" "Non so se è più forte in me la voglia di vincere o l’odio di perdere", le parole di Del Piero a Buffa Talks, "Ho la consapevolezza interiore di quello che posso fare, che voglio fare. Mi piacciono le sfide, la competizione, ma mi piace anche avere l’umiltà di dire che c’è qualcuno più bravo di te, soprattutto in certi momenti della tua vita".

La puntata di "Federico Buffa Talks", dedicata al campione bianconero e della Nazionale