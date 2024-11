Vanoli: "Nel derby il Toro può scrivere la storia"

Le parole a Sky Sport dell’allenatore granata alla vigilia del derby contro la Juve: “La squadra arriva bene dopo una bella settimana, non servono parole per una partita così: serve un grande Torino, è la partita, possiamo scrivere la storia”. Sulle condizioni di Adams: “Si è fermato in tempo, proveremo fino all’ultimo a recuperarlo". Il derby di Torino sarà live domani alle 20.45 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e 4K e in streaming su NOW

“Servirà un grande Torino”. Paolo Vanoli sintetizza così quello che sarà necessario mettere in campo nel derby di domani sera contro la Juventus. “Abbiamo vissuto una bella settimana -ha spiegato in un’intervista a Sky Sport l’allenatore granata- perché c’era una bellissima partita da giocare. È un derby, sappiamo quanto vale. Siamo concentrati su una partita speciale. Non c’è bisogno di parlare, si sente l’atmosfera della partita che affrontiamo. Trovare le motivazioni è abbastanza semplice per quello che questa partita può darci e per quello che possiamo dare ai nostri tifosi. L’ho considerata la partita: non c’è il passato o il futuro, c’è solo il presente. Non dobbiamo cercare alibi, questa partita arriva al momento giusto. Possiamo fare una partita speciale e ci può dare qualcosa di speciale. Dobbiamo essere concentrati su questo. La partita della svolta? C’è di fronte a noi la storia. Puoi scrivere la storia”.