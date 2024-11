Dove vedere Cagliari-Milan

La partita tra Cagliari e Milan, valida per la 12^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 9 novembre alle ore 18 in diretta sull’app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Cagliari e Milan

Il Milan è la squadra contro cui il Cagliari ha perso più incontri in Serie A: 47 su 82, completano il bilancio otto successi rossoblù e 27 pareggi; quella rossonera è anche la formazione contro cui i sardi vantano la percentuale di vittorie più bassa (9.76%) tra quelle affrontate più di 12 volte nella competizione. Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 39 sfide contro il Milan in Serie A (8N, 30P): 2-1 in casa il 28 maggio 2017. Più nel dettaglio, i rossoneri hanno ottenuto otto successi nelle ultime nove gare contro la squadra sarda nel massimo campionato (1N), subendo solamente tre reti nel parziale. Il Milan è andato a segno in ognuno degli ultimi 13 incontri esterni contro il Cagliari in Serie A (22 gol totali, una media di 1.7 a incontro); quella rossoblù è la formazione contro cui i rossoneri hanno la serie aperta più lunga di trasferte con almeno un gol all’attivo nella competizione (13, appunto). Il Milan ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette gare di Serie A - tante volte come nelle precedenti 17 partite giocate nella competizione – realizzando ben 12 reti e subendone cinque nel periodo. Il Milan ha vinto l’ultima gara esterna in Serie A (1-0 vs Monza) e potrebbe registrare due successi fuori casa di fila abbinando un clean sheets in un singolo massimo campionato per la prima volta da marzo 2022 (due anche in quel caso, il secondo dei quali proprio contro il Cagliari). Il Cagliari ha incassato almeno due reti in sette delle ultime otto gare di Serie A: 17 in totale, meno solo dell’Hellas Verona (21) in questo periodo. Inoltre, nessuna formazione conta più incontri con almeno due gol incassati in questa Serie A (sette come Genoa, Hellas Verona e Venezia). Il Cagliari è rimasto senza segnare in quattro dei sei match interni disputati nella Serie A 24/25, incluso il più recente (2-0 vs Bologna), realizzando solo quattro reti in questo parziale; in generale, solo l’Empoli ha sia registrato più incontri interni senza trovare la via della rete (cinque) che ha segnato meno reti (zero) dei rossoblù in casa in questo torneo.