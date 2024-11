Lecce, Gotti esonerato: si pensa a Giampaolo

Il Lecce ha ufficializzato di aver sollevato dall'incarico Luca Gotti: "A lui il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune". Sarà il secondo cambio di panchina della stagione attuale dopo De Rossi-Juric a Roma. Gotti era in carica dal marzo del 2024. Il Lecce al momento è 18° in classifica. Uno dei primi nomi come sostituto è Marco Giampaolo

Arriverà a breve il secondo cambio di panchina della Serie A 2024-25: Luca Gotti è stato esonerato dal Lecce e, tra i primi nomi come sostituto, c'è quello di Marco Giampaolo. La notizia dell'esonero arriva dopo il pareggio di venerdì contro l'Empoli e il 18° posto in classifica occupato dalla squadra pugliese. Due vittorie, tre pareggi e sette ko in questo avvio di stagione. Gotti aveva firmato col Lecce a marzo 2024 dopo l'esonero di D'Aversa (per la testata a Henry in Lecce-Salernitana), proprio D'Aversa che, curiosità, è stato il suo ultimo avversario nel recentissimo Lecce-Empoli. Per Gotti ventiquattro partite in carica nel club giallorosso: 6 vittorie, 7 pareggi e 11 sconfitte. Lo scorso anno chiuse al 14° posto. Ricordiamo che il primo cambio di panchina della stagione è stato quello De Rossi-Juric a Roma.