Le partite di Serie A di oggi

Oggi, sabato 9 novembre, è il giorno del Derby della Mole, la partita sarà in diretta su Sky - canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K - e in streaming su NOW . Gli appuntamenti della 12^ giornata di campionato

Sono tre gli appuntamenti del sabato della 12^ giornata di campionato. Si inizia alle 15.00 con Venezia-Parma e si prosegue alle 18.00 Cagliari-Milan . La sera, alle 20.45, è tempo del Derby della Mole. Juventus-Torino sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Federico Zancan con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo.

Gli studi di Sky Sport

Sky fornirà una copertura totale della stagione grazie alla sua squadra editoriale e gli inviati su tutti i campi della Serie A, con pre e postpartita di tutte le sfide, gli studi e le rubriche dedicate. Il weekend si apre venerdì con Friday Night, con Giorgia Cenni in compagnia di Fabio Quagliarella, Andrea Marinozzi e Lorenzo Minotti, quest’ultimo in collegamento da Lecce. Sabato e domenica su Sky Sport 24 si entra nel vivo con Buon Weekend, condotto da Marco Demicheli e Federica Frola che si alterneranno con i loro ospiti per discutere gli argomenti del fine settimana. Sabato si continua con la Casa dello Sport, con Mario Giunta, Michele Padovano e Marco Bucciantini, per analizzare gli anticipi, per poi proseguire la sera con L’Originale, con Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Blerim Dzemaili.