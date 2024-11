Vanoli: "L'avvio di stagione non ci ha illuso"

Non arriva la svolta per il Torino. Ancora un derby negativo per i granata, che non lo vincono dal 2015 e che perdono la terza partita di fila. Finisce 2-0 all'Allianz Stadium per la Juventus, che festeggia coi gol di Weah e Yildiz. Ancora un passo falso per il Toro, che ha perso sette delle ultime otto partite tra campionato e Coppa Italia. E all'elenco degli infortunati si aggiungono anche Ilic e Ricci. Una serata e un momento analizzati a Sky da Paolo Vanoli: "Mi è piaciuta molto la squadra. In questo momento il peso offensivo ci manca: dobbiamo essere più bravi e cercare qualcosa in più. Individualmente la Juve aveva qualcosa di più, ma noi l’abbiamo interpretata bene. L’avvio di stagione non ci ha illuso, siamo rimasti coi piedi per terra ma sono cambiate delle dinamiche. Dobbiamo resettare e capire la nostra situazione. Serve umiltà: pensiamo a raggiungere la salvezza, dopo la pausa per le Nazionali inizia il nostro vero campionato".

