Dove vedere Atalanta-Udinese

I numeri di Atalanta e Udinese

L’Atalanta è imbattuta da 13 partite (8V, 5N) di Serie A contro l’Udinese, dopo che aveva perso quattro delle sette precedenti (3N) contro i friulani nel massimo torneo: si tratta della striscia aperta più lunga di gare consecutive senza sconfitte per la Dea nella competizione. L’Udinese ha vinto 27 partite contro l’Atalanta in Serie A - 28 pareggi e 25 sconfitte chiudono il parziale: soltanto contro il Cagliari i friulani contano più successi (28) nel massimo campionato; tuttavia, l’ultima vittoria della squadra bianconera contro i bergamaschi nella competizione risale al 29 ottobre 2017: 2-1, in casa, grazie ai gol di Rodrigo de Paul e Antonin Barak a ribaltare il vantaggio iniziale nerazzurro siglato da Jasmin Kurtic. L’Udinese ha vinto soltanto una delle ultime 16 trasferte (8N, 7P) di Serie A contro l’Atalanta, dopo avere strappato i tre punti in quattro delle cinque gare esterne precedenti (1N): quella nel dicembre 2016, quando i friulani si imposero per 3-1, con le reti di Duván Zapata, Seko Fofana e Cyril Théréau. L’Atalanta ha segnato 29 gol in questo campionato: soltanto Bayern Monaco (32) e Barcellona (40) hanno fatto meglio nei cinque maggiori tornei europei in corso; tuttavia, ben 18 delle 29 marcature totali dei nerazzurri (il 62%) sono arrivate da ottobre in avanti: record nei Big-5 campionati europei in questo intervallo temporale (a 15, Fiorentina, Barcellona e Bayern Monaco). L’Atalanta non ha subito gol nelle ultime due sfide di campionato (contro Monza e Napoli); i bergamaschi potrebbero tenere la porta inviolata per tre match consecutivi di Serie A soltanto per la seconda volta nelle ultime cinque stagioni del massimo torneo (dal 2020/21), dopo la prima tra settembre e ottobre 2023. Dopo essere rimasta imbattuta per cinque trasferte di fila (3V, 2N), considerando questo e il termine dello scorso campionato, l’Udinese ha perso le ultime tre in ordine di tempo (contro Roma, Milan e Venezia); i friulani non subiscono più sconfitte esterne consecutive in Serie A dal periodo aprile-maggio 2023 (cinque in quella occasione con Andrea Sottil in panchina).