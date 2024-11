L'allenatore della Lazio a Sky Sport dopo la vittoria contro il Monza: "Abbiamo fatto una grandissima partita. Da fuori si vedono dei giocatori, ma io da dentro vedo tanti uomini veri. Non sbagliano mai: in allenamento e durante le partite. Avanti così". Poi, sull’atteggiamento: "Per me dobbiamo andare verso questa direzione, per cui l'aspetto mentale diventa sempre più importante. Ci sono gara ravvicinate e la testa deve portare dietro le gambe"

La Lazio non si ferma più. I biancocelesti ottengono la quarta vittoria consecutiva battendo per 1-0 il Monza grazie al gol di Zaccagni al 36'. Successo che l'allenatore della Lazio Marco Baroni ha commentato a Sky Sport nel post partita: "Abbiamo fatto una grandissima partita. Faccio i complimenti ai miei giocatori. Da fuori si vedono dei giocatori, ma io da dentro vedo tanti uomini veri ed è questa la cosa più bella. Sono contento per la squadra". Sulle rotazioni e sul coinvolgere tutti i giocatori: "Fa parte del mio percorso. Ho sempre allenato tutti, non ho mai tralasciato nessuno. Abbiamo un gruppo e ho detto che per essere competitivi devono sentirsi tutti titolari. Questi ragazzi lo fanno, lo sentono. Non sbagliano mai: in allenamento e durante le partite. Avanti così".