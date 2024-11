Notte fonda per la Roma: i giallorossi cadono in casa 2-3 con il Bologna e restano nella parte destra della classifica, al momento a +4 sulla zona retrocessione. A Ivan Juric (esonerato dopo il match) non basta la doppietta di El Shaarawy: la squadra di Italiano passa all'Olimpico grazie ai gol di Castro, Orsolini e Karlsson. Ma l'MVP del match è un difensore... Di seguito i voti a cura di Riccardo Gentile

