Un gol segnato ma anche il peso di un rigore sbagliato. Dopo il pareggio contro il Napoli, Hakan Calhanoglu ha espresso le sue emozioni in un post pubblicato su Instagram. "Il calcio è un viaggio ricco di emozioni. Prima sei sul tetto del mondo, e l’attimo dopo senti tutto il peso della delusione. Speravo veramente di mantenere il mio record positivo di rigori, ma sbagliarne uno fa parte del gioco. Ora si guarda avanti". E' il primo tiro dal dischetto del turco in maglia nerazzurra che non finisce in gol dopo 19 reti consecutive su rigore.