Bergomi: "L'Inter non ha una rotazione in attacco"

La coppia d’accatto dell’Inter non riesce a incidere contro il Napoli. Ancora una volta il gol è arrivato da un centrocampista: la rete del pari è di Calhanoglu. Bergomi analizza il problema a Sky Calcio Club: "Le due punte giocano sempre, l’Inter non ha una rotazione: Taremi sta facendo molta fatica, Arnautovic e Correa stanno trovando poco spazio. Lautaro e Thuram mentalmente devono superare le difficoltà, in questo momento respirano poco. Le rotazioni sono meno profonde"

INTER-NAPOLI 1-1: HIGHLIGHTS - PAGELLE