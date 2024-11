Dove vedere Parma-Atalanta

Alle 20.45 in campo Parma e Atalanta, match da seguire su Sky e in streaming su NOW , canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K

La partita tra Parma e Atalanta, valida per la 13^ giornata di Serie A, sarà trasmesso sabato 23 novembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW . Telecronaca Riccardo Gentile, commento Massimo Gobbi; a bordocampo Marco Nosotti e Massimiliano Nebuoloni. Appuntamento con "L'Originale" - dalle 20 e dalle 22.40 - in studio: Alessandro Bonan in compagnia di Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò, Giancarlo Marocchi e Alessandro Costacurta.

I numeri di Parma e Atalanta

L’Atalanta ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma; i bergamaschi hanno una striscia aperta di successi altrettanto lunga nella competizione solamente contro il Venezia e in generale hanno ottenuto più vittorie di fila solo contro Bologna e Sassuolo (sette). Il Parma ha perso tutte le ultime tre partite casalinghe contro l’Atalanta in Serie A, una sconfitta in più di quelle subite nelle precedenti 18 (9V, 7N); i gialloblù hanno perso più gare interne di fila solamente contro Lazio e Roma (quattro) nella competizione. Il Parma ha vinto l’ultima partita di campionato (2-1 contro il Venezia) e in Serie A non ottiene due successi di fila da luglio 2020, contro Napoli e Brescia, entrambe 2-1 con Roberto D’Aversa in panchina.

Il Parma ha vinto solo una delle prime sei partite casalinghe di questo campionato (1V, 2N) e solamente due volte si è fermato a un successo interno nelle prime sette gare stagionali in Serie A, nel 2014/15 e nel 2020/21, entrambe stagioni terminate con la retrocessione. L’Atalanta ha realizzato 31 gol nelle prime 12 partite di questo campionato e con una rete stabilirebbe il proprio record di marcature dopo 13 gare di Serie A; sei delle sette squadre con almeno 32 reti nelle prime 13 stagionali nell’era dei tre punti a vittoria, hanno terminato il campionato nelle prime due posizioni (unica eccezione la Lazio 2017/18, quinta). L’Atalanta ha vinto senza subire gol le ultime due trasferte di campionato e in Serie A non arriva a tre successi esterni di fila con la porta inviolata da settembre 2022 (quattro in quel caso). L’Atalanta ha vinto le ultime sei partite di Serie A e l’unica volta in cui ha fatto meglio nella competizione è stata tra febbraio e luglio 2020 (nove in quel caso); tra le squadre dei maggiori cinque campionati europei in questa stagione solo il Barcellona è arrivato a sette successi di fila.