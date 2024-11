Lavoro a parte anche oggi per l’attaccante. Anche lui, come Douglas Luiz e McKennie -anche loro non in gruppo oggi- non dovrebbe recuperare per il Lecce: in tutto sono nove i giocatori out per Thiago Motta. C'è ancora l'allenamento di domani, quindi ancora non è certa la sua assenza, ma al momento per Vlahovic prevale il pessimismo sul recupero. Nel video le news con l’inviato alla Continassa Francesco Cosatti

