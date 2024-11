Dove vedere Bologna-Venezia

La partita Bologna-Venezia, valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 novembre alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251 e in streaming su NOW . Telecronaca di Riccardo Gentile, commento di Blerim Dzemaili. A bordocampo Marco Nosotti e Marina Presello. Appuntamento dalle 20.00 e dalle 22.40 con 'L'Originale'. In studio: Alessandro Bonan con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

I numeri di Bologna e Venezia

Dopo essere rimasto imbattuto per 14 gare consecutive (7V, 7N) contro il Venezia in Serie A, il Bologna ha perso le ultime due partite e potrebbe subire tre sconfitte di fila contro i lagunari per la prima volta nella competizione. Soltanto una volta in tutte le 13 trasferte giocate sul campo del Bologna in Serie A, il Venezia è riuscito a segnare più di un gol ai felsinei: nell’aprile 1943, quando i lagunari si imposero in terra emiliana per 2-0, grazie alle reti di Amedeo Degli Espositi e Lanfranco Alberico. Il Bologna ha perso l’ultimo confronto di campionato contro la Lazio; quella felsinea è soltanto una delle tre squadre, tra quelle che hanno preso parte agli ultimi due tornei di Serie A, a non avere mai perso nel periodo (dal 2023/24) due match consecutivi, assieme a Inter e Milan. Il Bologna è una delle quattro squadre - con Lazio, Fiorentina e Juventus - a non avere ancora perso in casa in questo torneo (1V, 4N); soltanto due volte nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), i felsinei sono rimasti imbattuti nelle prime sei partite interne di un campionato di Serie A: nel 2002/03 (6V) e nel 2010/11 (3V, 3N). Il Venezia è una delle due squadre – insieme alla Roma - a non avere ancora vinto una trasferta di questo torneo; i lagunari potrebbero restare senza successi nelle prime otto gare esterne stagionali per la nona volta in 14 campionati di Serie A disputati finora (64% dei casi, compreso il torneo in corso).

Il Venezia non vince da 14 trasferte (3N, 11P) di Serie A; si tratta della striscia aperta più lunga di gare esterne consecutive senza successi tra le squadre che partecipano a questo campionato (a 10 la Roma).