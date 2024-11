Dove vedere Milan-Empoli

La partita Milan-Empoli, valida per la 14^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 30 novembre alle ore 18 in diretta sull’ app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q, Sky Stream e Sky Glass. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) e Sky Glass che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo. Su Sky Q (via satellite) e My Sky, la partita è visibile anche sul canale DAZN, disponibile al numero 214 del telecomando Sky . Per vedere il canale DAZN, i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com . Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale DAZN su Sky Q o My Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.

I numeri di Milan e Empoli

Il Milan ha vinto sei delle ultime sette partite (un pari) di Serie A contro l’Empoli, tenendo la porta inviolata ben cinque volte nel periodo, comprese tutte le ultime tre. Tutte le tre vittorie strappate dall’Empoli nelle 32 sfide (9N, 20P) giocate contro il Milan in Serie A sono arrivate al Meazza: nel 2003 e nel 2007 (entrambe per 0-1 e con Carlo Ancelotti sulla panchina dei rossoneri), mentre nel 2017 la più recente (1-2, con Vincenzo Montella come allenatore). Il Milan ha alternato una gara con almeno una rete al passivo a un ‘clean sheet’ nelle ultime 10 sfide di campionato; in particolare, i rossoneri non hanno subito reti in cinque degli ultimi nove confronti di Serie A - compreso il più recente contro la Juventus - soltanto un ‘clean sheet’ in meno rispetto a quelli collezionati (sei) in tutti i precedenti 23 incontri andati in scena nel 2024. Nelle ultime due partite disputate in casa, il Milan non ha vinto (1N, 1P) e non ha trovato il gol; l’ultima volta in cui i rossoneri sono rimasti senza vittorie per più gare interne di fila nel torneo risale a febbraio-aprile 2021 (quattro), mentre l’ultima volta in cui sono rimasti per più confronti casalinghi consecutivi senza reti risale a ottobre-novembre 2017 (quattro). Il Milan ha raccolto 19 punti, frutto di cinque successi e quattro pareggi (3P), in questo campionato; nell’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), solo una volta in 11 occasioni in cui non ha collezionato più di 19 punti dopo le prime 12 gare giocate di Serie A la squadra rossonera si è poi piazzata tra le prime tre al termine del torneo: nel 2012/13, quando arrivò terza. L’Empoli ha pareggiato le ultime due partite di campionato con il risultato di 1-1 (contro Lecce e Udinese) e potrebbe chiudere in parità tre match consecutivi con il finale di 1-1 per la prima volta nella sua storia in Serie A. L’Empoli ha pareggiato le ultime due trasferte di campionato (contro Parma e Lecce) e potrebbe chiudere in parità tre match esterni consecutivi nella competizione per la prima volta da dicembre 2021-febbraio 2022 (quattro in quel caso). Il Milan è l’unica squadra a non avere ancora trovato il gol da fuori area in questo torneo; l’ultima rete dalla distanza dei rossoneri in Serie A risale allo scorso maggio contro il Cagliari (Tijjani Reijnders); l’Empoli, invece, è la compagine che ha effettuato meno conclusioni da fuori area nel campionato in corso (39, 12 meno del Milan), dalle quali, però, sono nati due gol: entrambi gli ultimi due degli azzurri (vs Lecce e Udinese). L’Empoli è la squadra contro la quale Tammy Abraham ha segnato più gol in Serie A: quattro, compresa una delle quattro marcature multiple realizzate nel torneo (doppietta con la Roma nel gennaio 2022); l’inglese è andato a bersaglio nell’ultimo match giocato contro il Cagliari e potrebbe trovare la rete per due gare di fila nella competizione per la prima volta da marzo 2022 (contro Spezia e Atalanta).