L'allenatore dell’Inter a Sky Sport: "Abbiamo tutte le qualità per rivincere lo scudetto. Siamo una squadra esperta e matura. Non sarà facile, ma noi venderemo cara la pelle". Sul mercato: "La nostra squadra è già altamente competitiva". Infine, sul premio allenatore dell'anno vinto al Gran Galà del Calcio per la stagione 2023/24: "È un premio che condivido con chi mi ha permesso di vincerlo, dai giocatori e i tifosi fino al mio staff"

Simone Inzaghi è l'allenatore dell'anno al Gran Galà del Calcio per la stagione 2023/24. L'allenatore dell'Inter, al termine della premiazione sul palco, ha parlato in esclusiva a Sky Sport: "È un bel premio che è giusto condividere con chi mi ha permesso di vincerlo, dai giocatori e i tifosi fino al mio staff". Sugli obiettivi della stagione attuale, invece: "Abbiamo tutte le qualità per rivincere lo scudetto. L'ho detto quest'estate: vincere è difficile, rivincere ancor di più. Siamo però una squadra esperta e matura. Sappiamo che ci sono squadre che si sono rinforzate tanto e sono lì non per caso. Ma noi venderemo cara la pelle".