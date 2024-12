Le 'ics' sono già 10 in stagione, di cui 8 in Serie A, l'ultima inaspettata contro il Lecce. Il campo ha confermato il copione delle ultime settimane: la Juve fatica a segnare. In questo senso l'assenza di Vlahovic, assente da tre partite, si sta facendo sentire parecchio. Il '9' dovrebbe rientrare nel prossimo turno, contro il Bologna, la prima di 4 partite in 10 giorni (tra Serie A, Champions e Coppa Italia) fondamentale per non perdere il treno di quelle davanti