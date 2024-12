Dove vedere Roma-Atalanta

I numeri di Roma e Atalanta

La Roma ha raccolto appena un punto nelle ultime quattro sfide contro l'Atalanta in Serie A (1N, 3P): considerando i campionati 2023/24 e 2022/23, tra le squadre affrontate quattro volte, quella bergamasca è la squadra contro cui i giallorossi hanno conquistato meno punti (uno, appunto). La Roma ha vinto appena una delle ultime 10 sfide casalinghe contro l’Atalanta in Serie A (1-0 il 5 marzo 2022): in questo parziale ha collezionato cinque pareggi e quattro sconfitte, non ripetendo mai lo stesso risultato due volte di fila (nell’ultimo incrocio di campionato all’Olimpico un pareggio 1-1). Tre sconfitte consecutive per la Roma in campionato: i giallorossi non collezionano quattro ko di fila in Serie A da 16 anni (ultima volta ad inizio novembre 2008 con Spalletti in panchina). L’Atalanta ha vinto sette partite di fila in Serie A e l’unica volta in cui ha fatto meglio nella competizione è stata tra febbraio e luglio 2020 (nove successi consecutivi in quel caso). Per la Roma questo (13 punti) è il peggior risultato nelle prime 13 partite giocate in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria; per l’Atalanta questo (28 punti) è il miglior risultato nelle prime 13 partite giocate in un torneo di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria. La Roma è la squadra che conta più recuperi offensivi in questo campionato (111) e quella che vanta più possessi guadagnati nell’ultimo terzo di campo (65); l’Atalanta è quinta nella prima statistica (85) e terza nella seconda (56, dietro al Como con 59). L’Atalanta ha segnato tre degli ultimi sei gol in campionato con cross dalle corsie laterali ed è – al pari dell’Udinese – una delle due formazioni che hanno segnato più reti in seguito a traversoni in questa Serie A (sette ciascuna).