Ranieri verso la conferma dell'undici che ha pareggiato col Tottenham: ecco Dybala ed El Shaarawy alle spalle di Dovbyk. Squalificato Pisilli, panchina per Cristante e Pellegrini. Gasperini col tridente pesante: De Ketelaere e Lookman affiancheranno il capocannoniere Retegui. In difesa Djimsiti preferito a Kossounou. Roma-Atalanta è in diretta lunedì alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

ROMA-ATALANTA LIVE